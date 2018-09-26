Бывший председатель КС сбежал с телепрограммы с участием юриста ПСРМ

– Я улыбнулся и зашел в студию. Он вошел в комнату, где его должны были припудрить. Но в студию он так и не пришел, модератора проинформировали, что господин Тэнасе отказался участвовать в передаче и ушел. Жаль, надеялся, что он прольет свет в конституционной области…Но не сложилось, – отметил юрист ПСРМ.