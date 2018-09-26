Бывший председатель КС сбежал с телепрограммы с участием юриста ПСРМ

Бывший председатель Конституционного суда Александр Тэнасе и юрист Партии социалистов Фадей Нагачевский были приглашены вчера на общественный телеканал для обсуждения антидемократического отстранения от должности Президента РМ.
Как рассказал впоследствии Нагачевский, Тэнасе пришел на передачу, увидел юриста ПСРМ, они поздоровались, после чего бывший председатель КС, известный своими унионистскими взглядами, кинул реплику: “Что, социалист!”.
– Я улыбнулся и зашел в студию. Он вошел в комнату, где его должны были припудрить. Но в студию он так и не пришел, модератора проинформировали, что господин Тэнасе отказался участвовать в передаче и ушел. Жаль, надеялся, что он прольет свет в конституционной области…Но не сложилось, – отметил юрист ПСРМ.
Сам Тэнасе причину своего отказа от участия в программе пока не назвал.