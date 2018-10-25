Бывший председатель Ассоциации «Лэстэраш» задержан сотрудниками НАЦ: он ежемесячно собирал у родителей более полумиллиона леев

Бывший председатель общественной ассоциации «Лэстэраш» был задержан сотрудниками Национального антикоррупционного центра. Мужчина присваивал крупные суммы денег, собранные у родителей воспитанников столичного детского сада №199 «Лэстэраш».

Согласно материалам дела, подозреваемый в период с сентября 2015 года по август 2017-го, будучи председателем Ассоциации «Лэстэраш», ежемесячно собирал у родителей воспитанников детского сада №199 денежные средства в размере от 1 200 до 1 400 леев. Взамен на это в стенах детского сада проводились дополнительные занятия по иностранным языкам, информатике, изобразительному искусству, хореографии, музыки и т.д. По подсчётам НАЦ в фонд Ассоциации ежемесячно поступало около 600 000 леев, большая часть из которых поступала в семейный бюджет председателя.

Более того, в процессе расследования дела было установлено, что ради реализации незаконных намерений председатель Ассоциации заключил договор об аренде одного из помещений площадью 1343,8 квадратных метров, находящегося в детском саду №199, которые переделал в частные группы. Таким образом, родители были вынуждены выплачивать дополнительные суммы, а в случае отказа были обязаны покинуть дошкольное учреждение или переводились в другие, менее оснащённые, группы.

Согласно материалам дела, незаконную деятельность ОА «Лэстэраш» поддерживала и мать председателя, которая в настоящее время занимает должность заместителя директора детского сада №199. Участие также принимала и сожительница председателя, которая является директором учебного заведения.

Сегодня, 25 октября, сотрудники НАЦ и прокуроры провели обыски на дому бывшего председателя Ассоциации, а также у членов его семьи. Среди обыскиваемых объектов: квартиры, которые являются собственностью подозреваемого, база отдыха в Вадул-луй-Водэ, частная школа «Ерудио», а также кабинет ОА «Лэстэраш». В результате обысков были изъяты объекты, составляющие доказательную базу, а также крупные суммы денег в разной валюте, происхождение которых предстоит выяснить.

Антикоррупционная прокуратура продолжает расследование.