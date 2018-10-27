Бывший председатель Ассоциации «Лэстэраш» получил 30 дней ареста (ВИДЕО)

Бывший председатель общественной ассоциации «Лэстэраш», который был задержан сотрудниками НАЦ несколько дней назад, получил 30 дней предварительного ареста по обвинению в злоупотреблении служебным положением. Мужчина отрицает инкриминируемое ему преступление.

Напомним, что, согласно материалам дела, подозреваемый в период с сентября 2015 года по август 2017-го, будучи председателем Ассоциации «Лэстэраш», ежемесячно собирал у родителей воспитанников детского сада №199 денежные средства в размере от 1 200 до 1 400 леев взамен на дополнительные услуги, которые воспитанники детского сада так и не ощутили. По подсчётам Национального антикоррупционного центра в фонд Ассоциации ежемесячно поступало около 600 000 леев, большая часть из которых поступала в семейный бюджет председателя.

– Ассоциация «Лэстэраш» действовала в рамках закона 22 года и никогда не нарушала законодательство. Я работаю с 15 лет. Всё имущество было приобретено легально. Вы можете увидеть мой официальный доход, я могу его опубликовать, – сказал бывший председатель «Лэстэраш» Дориан Богашевски.

Примечательно, что на счету подозреваемого богатое имущество. Во время обысков офицеры НАЦ конфисковали более полумиллиона леев в разной валюте, которая хранилась у него дома. Кроме этого, были проведены обыски в ещё 8 недвижимостях, принадлежащих задержанному, а также в 10 автомобилях и в вилле, которая сдаётся в аренду в Вадул-луй-Водэ, в частной школе и других офисах, принадлежащих семейному бизнесу, пишет publika.md. Прокуроры также изъяли 10 оружий с документами на них.

– Преступная деятельность была налицо. Они не стеснялись даже приезжать в детский сад на люксовых автомобилях. Это была большая проблема, потому что, когда мы сравнивали наш сад с частным, где родители дают деньги за реальные вещи, чувствовалась разница. То есть садик государственный, а казалось, что он частный, – говорит родитель одного из воспитанников сада. – Услуги, которые они предлагали, не стоят 1 400 леев. Я была согласна платить, если бы действительно проходили уроки английского, но я не видела результатов у моего ребёнка, – поделилась другая родительница.

Стоит отметить, что сразу после того, как бывший председатель Ассоциации был задержан, его мать, которая работала заместителем директора в детском саду №199, подала в отставку. Между тем сожительница мужчины, которая является директором детского сада «Лэстэраш», ушла в декретный отпуск. Если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит до 6 лет лишения свободы.