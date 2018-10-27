Бывший председатель Ассоциации «Лэстэраш» получил 30 дней ареста (ВИДЕО)

Бывший председатель Ассоциации «Лэстэраш» получил 30 дней ареста (ВИДЕО)

Бывший председатель общественной ассоциации «Лэстэраш», который был задержан сотрудниками НАЦ несколько дней назад,  получил 30 дней предварительного ареста по обвинению в злоупотреблении служебным положением. Мужчина отрицает инкриминируемое ему преступление.

Напомним, что, согласно материалам дела, подозреваемый в период с сентября 2015 года по август 2017-го, будучи председателем Ассоциации «Лэстэраш», ежемесячно собирал у родителей воспитанников детского сада №199 денежные средства в размере от 1 200 до 1 400 леев взамен на дополнительные услуги, которые воспитанники детского сада так и не ощутили. По подсчётам Национального антикоррупционного центра в фонд Ассоциации ежемесячно поступало около 600 000 леев, большая часть из которых поступала в семейный бюджет председателя.

– Ассоциация «Лэстэраш» действовала в рамках закона 22 года и никогда не нарушала законодательство. Я работаю с 15 лет. Всё имущество было приобретено легально. Вы можете увидеть мой официальный доход, я могу его опубликовать, – сказал бывший председатель «Лэстэраш» Дориан Богашевски.

Примечательно, что на счету подозреваемого богатое имущество. Во время обысков офицеры НАЦ конфисковали более полумиллиона леев в разной валюте, которая хранилась у него дома. Кроме этого, были проведены обыски в ещё 8 недвижимостях, принадлежащих задержанному, а также в 10 автомобилях и в вилле, которая сдаётся в аренду в Вадул-луй-Водэ, в частной школе и других офисах, принадлежащих семейному бизнесу, пишет publika.md. Прокуроры также изъяли 10 оружий с документами на них.

– Преступная деятельность была налицо. Они не стеснялись даже приезжать в детский сад на люксовых автомобилях. Это была большая проблема, потому что, когда мы сравнивали наш сад с частным, где родители дают деньги за реальные вещи, чувствовалась разница. То есть садик государственный, а казалось, что он частный, – говорит родитель одного из воспитанников сада.

– Услуги, которые они предлагали, не стоят 1 400 леев. Я была согласна платить, если бы действительно проходили уроки английского, но я не видела результатов у моего ребёнка, – поделилась другая родительница.

Стоит отметить, что сразу после того, как бывший председатель Ассоциации был задержан, его мать, которая работала заместителем директора в детском саду №199, подала в отставку. Между тем сожительница мужчины, которая является директором детского сада «Лэстэраш», ушла в декретный отпуск. Если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит до 6 лет лишения свободы.

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