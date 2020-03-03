Бывший полицейский попался на торговле наркотиками

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Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам объявила о судебном приговоре в виде 4 лет и 8 месяцев тюремного заключения для члена ОПГ, занимавшейся торговлей наркотиками.

56-летний обвиняемый является бывшим сотрудником Министерства внутренних дел. Его задержали с поличным зимой 2019 года при попытке сбыта “спайса”.

Экс-полицейский получал наркотики от других членов преступной группы и продавал их клиентам, договариваясь с ними по телефону. В результате незаконных действий обвиняемого и его сообщников по всей стране было сбыто несколько килограммов наркотиков.

Согласно приговору, вынесенному 2 марта, после отбывания наказания подсудимый не сможет заниматься определённой должностью, связанной с химическими веществами и фармацевтическими средствами, в течение трех лет.