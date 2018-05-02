Бывший полицейский и его сообщник требовали взятки от будущих водителей

Антикоррупционная прокуратура передала в суд дело двух мошенников, обвиняемых в извлечении выгоды из влияния.

Согласно материалам дела, мужчина в соучастии с бывшим сотрудником полиции фигурировали по меньшей мере в двух эпизодах неправомерной выдачи водительского удостоверения. Обвиняемые вымогательством получали от учеников автошколы 350-400 евро, обещая взамен повлиять на комиссию МРЭО, сообщает пресс-служба прокуратуры.

Их схема заключалась в том, что бывший полицейский встречался с учениками автошколы и объявлял им о невозможности сдать экзамен в установленный день, а после получения денег звонил и убеждал, что проблема решена, и водительские права будущих водителей будут выданы в приоритетном режиме.

Если суд признает сообщников виновными, то им грозит штраф в размере от 100 тысяч до 150 тысяч леев или лишение свободы на срок до 5 лет.