Бывший офицер уголовного розыска попал на скамью подсудимых за вымогательство более 20 тысяч евро

Прокуратура антикоррупции завершила уголовное преследование и направила в суд дело бывшего офицера уголовного розыска, обвиняемого в извлечении выгоды из влияния.

Согласно материалам дела, с 2014 по 2016 годы обвиняемый работал в качестве офицера уголовного розыска в отделе пограничной полиции Международного аэропорта Кишинёва, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры. Пользуясь служебным положением и манипулируя своими полномочиями, мужчина вымогательством получил от гражданки Молдовы денежную сумму в размере 20 тысяч евро. Взамен он обещал повлиять на прокуроров сектора Ботаника, чтобы те прекратили уголовное преследование, к которому подозреваемая была привлечена после фальсификации документов.

Кроме этого, в ноябре 2017 года, находясь на должности старшего офицера Национального инспектората расследований Генерального инспектората полиции МВД, он получил у гражданина 4 тысячи евро. В обмен на деньги он пообещал вернуть мужчине документы, изъятые в результате обыска, проводимого в его доме по делу о мошенничестве.

Стоит отметить, что в ходе уголовного преследования подозреваемый полностью признал свою вину, а также возместил причинённый ущерб в размере 4 тысяч евро. В случае если суд признает его виновным, то бывшему офицеру грозит штраф от 100 тысяч до 150 тысяч леев или лишение свободы сроком до 5 лет. Также он должен будет оплатить судебные расходы, оцененные в 16 784 леев.