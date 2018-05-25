Бывший офицер уголовного розыска попал на скамью подсудимых за вымогательство более 20 тысяч евро

Бывший офицер уголовного розыска попал на скамью подсудимых за вымогательство более 20 тысяч евро

Прокуратура антикоррупции завершила уголовное преследование и направила в суд дело бывшего офицера уголовного розыска, обвиняемого в извлечении выгоды из влияния.

Согласно материалам дела, с 2014 по 2016 годы обвиняемый работал в качестве офицера уголовного розыска в отделе пограничной полиции Международного аэропорта Кишинёва, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры. Пользуясь служебным положением и манипулируя своими полномочиями, мужчина вымогательством получил от гражданки Молдовы денежную сумму в размере 20 тысяч евро. Взамен он обещал повлиять на прокуроров сектора Ботаника, чтобы те прекратили уголовное преследование, к которому подозреваемая была привлечена после фальсификации документов.

Кроме этого, в ноябре 2017 года, находясь на должности старшего офицера Национального инспектората расследований Генерального инспектората полиции МВД, он получил у гражданина 4 тысячи евро. В обмен на деньги он пообещал вернуть мужчине документы, изъятые в результате обыска, проводимого в его доме по делу о мошенничестве.

Стоит отметить, что в ходе уголовного преследования подозреваемый полностью признал свою вину, а также возместил причинённый ущерб в размере 4 тысяч евро. В случае если суд признает его виновным, то бывшему офицеру грозит штраф от 100 тысяч до 150 тысяч леев или лишение свободы сроком до 5 лет. Также он должен будет оплатить судебные расходы, оцененные в 16 784 леев.

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