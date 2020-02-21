Бывший офицер уголовного розыска, его сын и сообщник ввезли в Молдову 140 кг гашиша: суд вынес приговор

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Трое мужчин были признаны виновными и приговорены к 8 и 9 годам лишения свободы за контрабанду денежных средств и незаконный оборот наркотиков. Согласно материалам дела, члены преступной группировки незаконно провезли через госграницу около 2 млн леев, а также ввезли в Молдову из Испании 140 кг гашиша. Наркотики впоследствии перевозили в Россию на продажу.

По данным пресс-службы Генпрокуратуры, осужденные – жители Кишинёва в возрасте от 32 до 64 лет. Двое из них – отец и сын, они получили высшее образование, а у отца есть опыт в качестве офицера уголовного розыска. Третий член ОПГ ранее был судим за контрабанду наркотиков, а также за хранение поддельного удостоверения личности.

Подозреваемые были пойманы с поличным в 2015 году. В результате обысков правоохранители обнаружили и изъяли большое количество наркотических средств. По требованию прокуроров, у подсудимых были изъяты две машины Volkswagen Phaeton и Renault Scenic, а также незаконно ввезённые 2 млн леев. Кроме того, были уничтожены все найденные наркотические средства. Суд отклонил конфискацию 6 объектов недвижимости, принадлежащих одному из обвиняемых.

Согласно материалам дела, члены ОПГ собирали деньги у разных людей на покупку наркотиков в Испании. После этого они незаконно вывозили деньги и приобретали в Испании гашиш. Этот процесс контролировал бывший офицер уголовного розыска. Он отправлялся в Испанию и привозил с помощью микроавтобусов, которые перевозят посылки из-за границы, гашиш, спрятанный в коробках с моющими средствами.

Приговор не окончательный и может быть обжалован с Апелляционной палате. Прокуроры намерены обжаловать приговор с точки зрения его чрезмерной мягкости и отказа конфискации недвижимого имущества.