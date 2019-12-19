Бывший глава управления НИР задержан за незаконное обогащение и пассивную коррупцию

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Один из бывших руководителей отдела при Национальном инспекторате по расследованиям был задержан прокурорами по борьбе с коррупцией за незаконное обогащение и пассивную коррупцию.

Согласно пресс-релизу Антикоррупционной прокуратуры, бывшему чиновнику – 40 лет, он является жителем столицы.Как передаёт ipn.md, он был вовлечён в различные незаконные действия. Речь идёт, в том числе, о сокрытии полученных в результате нарушения закона доходов. Он начал незаконную деятельность в 2016 году, после чего было возбуждено уголовное дело, однако подозреваемый уклонился от уголовной ответственности и был объявлен в международный розыск.

По словам прокуроров, бывший глава НИР получал имущество, стоимость которого существенно отличалась от деклараций. Речь идёт о частном доме, квартирах, автомобилях, зарегистрированных на нескольких близких родственников, а также о банковских счетах с десятками тысяч евро и долларов.

Его задержание произошло на основании мандата и судебного заключения, выданного по просьбе прокуроров в декабре 2016 года после того, как обвиняемый уклонился от уголовной ответственности. Под руководством прокуроров по борьбе с коррупцией власти потребовали от Интерпола объявить обвиняемого в международный розыск и выдать на его имя ордер на арест.

Вынесение решения суда о задержании обвиняемого произошло в его отсутствие. Прокуроры провели следственные действия для пополнения доказательной базы и привлечения обвиняемого к ответственности.