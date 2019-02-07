Бывший глава Счетной палаты назначен новым директором НАРЭ

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Парламент назначил Вячеслава Унтилэ генеральным директором Административного совета Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ). Кандидатуру Унтилэ предложил спикер Андриан Канду, за нее проголосовали 56 депутатов.

Как пишет moldpres.md, Вячеслав Унтилэ займет должность генерального директора админсовета НАРЭ после двухлетнего пребывания на посту председателя Счетной палаты. Вячеславу Унтилэ 63 года, в 2005-2016 годах он был депутатом Парламента Республики Молдова.

Согласно Закону об энергетике, Национальное агентство по регулированию в энергетике возглавляет Административный совет, состоящий из 5 директоров. Члены совета назначаются парламентом на шестилетний срок.

Напомним, что сегодня же новым главой Счетной палаты был назначен Мариан Лупу.