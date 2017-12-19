Бывший гендиректор комбината Cricova задержан Антикоррупционной прокуратурой

Он, а также представитель одного из экономических агентов, обвиняется в злоупотреблении служебным положением, повлекшим серьезные последствия.

Согласно пресс-релизу Генпрокуратуры, подозреваемый, в сговоре с другими сотрудниками Cricova и двумя фирмами, организовал на территории “Подземного городка” комбината незаконное строительство заведения для его посетителей. 31 июля 2012 года этот объект размером 1490,20 кв.м. был включен в реестр объектов недвижимости.

Также выяснилось, что экс-директор Cricova предоставил этому экономическому агенту беспроцентный займ на строительство данного объекта в размере 2 120 000. Эти средства, выделенные Центром бизнеса и туризма SA Cricova-Vin, до сих пор так и не возвращены.

За эти действия закон предусматривает лишение свободы на срок от 6 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или осуществлять определенную деятельность на срок от 10 до 15 лет.