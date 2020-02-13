Бывших спикеров лишат льгот на оплату коммунальных услуг

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Бывшие председатели парламента больше не будут пользоваться льготами на оплату коммунальных услуг. Проект о внесении изменений в Закон о статусе депутата парламента был принят в четверг в окончательном чтении.

Законодательная инициатива принадлежит депутату ПСРМ Василию Боле, по мнению которого, данное правовое положение было разработано с отклонением от законодательной техники.

– В синтагме “льготы на оплату коммунальных услуг” нет ясности, ведь предел этих льгот нельзя уверенно определить, – отметил Боля.