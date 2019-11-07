Бывшие председатели Конституционного суда критикуют решение Минюста: Расчет был таким, что в этот “шорт-лист” попадут другие люди

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Решение Минюста об отмене конкурса по отбору кандидатов на должность генерального прокурора вызвало критику отраслевых экспертов. Они говорят, что аргументы, на которые ссылается Олеся Стамате, не являются ни законными, ни убедительными. Более того, решение дискредитирует государственные институты в глазах граждан.

Так, бывший председатель Конституционного суда Виктор Пушкаш полагает, что министр юстиции Олеся Стамате своим решением скомпрометировала себя и всех членов конкурсной комиссии.

– Отказ от собственного мнения всегда дурно пахнет. Должны были подумать те, кто организовал конкурс, и о собственном достоинстве, достоинстве членов комиссии, и о самой комиссии в целом. Комиссия должна была бы представить материалы Высшему совету прокуроров, а совет выбрал бы из этих четырех кандидатов, и всё. Не комиссия принимает решение, а Высший совет прокуроров, и, на заключительном этапе, – Президент Республики Молдова. Потому вся эта суета, которая наблюдается вокруг комиссии, я считаю, не имеет смысла, – отметил Пушкаш.

Другой бывший председатель Конституционного суда, экс-министр юстиции Александру Тэнасе, считает, что комиссию создали только для того, чтобы этот конкурс могло контролировать правительство. В эфире одной из телепрограмм Александру Тэнасе назвал этот механизм неконституционным.

– Это был инструмент, чтобы избавиться от тех, кто не подходит с политической точки зрения. Расчет был таким, что в этот шорт-лист войдут другие люди. Однако подобная идея выходит за рамки закона. Этот механизм неприменим для конституционного поля, – заявил он, пишет “НТВ Молдова”.