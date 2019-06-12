Бывшие председатели и судьи КС считают, что правда на стороне президента и парламента, а решения суда нужно пересмотреть (ФОТО, ВИДЕО)

Игорь Додон провёл рабочую встречу с двумя бывшими председателями Конституционного суда Республики Молдова Виктором Пушкашем и Думитру Пулбере, а также бывшим членом КС Виктором Райляном.

Стороны обсудили сложившуюся в стране за последние дни политическую ситуацию. Бывшие судьи единогласно констатировали, что президент и новый легитимный парламент совершили правильные действия в строгом соответствии с Конституцией и действующим законодательством.

⁃ Вместе с тем, прозвучало мнение о том, что недавние решения Конституционного суда нуждаются в пересмотре, исходя из трех соображений: 1) в связи с возникновением новых обстоятельств; 2) по причине определенных ошибок в вычислениях (ошибочное толкование, связанное со сроком в три месяца или 90 дней); 3) в связи с возможным изменением юрисдикции Конституционного суда, которое, однако, не было отражено в соответствующих документах. По мнению бывших судей, во многих решениях Конституционного суда, принятых после 2013 года, были выявлены определенные отклонения от конституционных рамок, что может обусловить необходимость их пересмотра. Кроме того, собеседники констатировали, что Конституционный суд нарушил Кодекс конституционной юрисдикции, – отметил Игорь Додон на своей странице в соцсети.