Бывший страховой агент может сесть в тюрьму на 3 года за организацию мошеннической схемы

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Бывший сотрудник молдавской страховой компании, а также администраторы компаний обвиняются в злоупотреблении служебным положением. Предполагается, что они организовали мошенническую схему, реализация которой нанесла значительный ущерб страховой компании.

Согласно материалам дела, мошенническая схема функционировала следующим образом: в период с 2017 по 2018 гг. страховой агент заключил от имени компании 3 контракта с несколькими экономическими агентами, среди которых коммерческий банк и завод. Зная, что на рынке страхования работают так называемые посредники или компании, которые приводят клиентов агентствам по страхованию, бывший сотрудник фиктивно создал две компании и включил их в регистр страховой компании. Таким образом, за его услуги посредники незаконно получили со счёта страховой компании 25% от суммы контрактов, что равно 550 000 леев.

Вскоре страховая компания предоставила в Национальный антикоррупционный центр информацию о мошеннической схеме, которая была выявлена в результате внутреннего аудита. Офицеры НАЦ начали уголовное преследование по факту злоупотребления служебным положением. Несколько дней назад в офисах посредников, а также в доме бывшего сотрудника страховой компании прошли обыски, сообщает пресс-служба НАЦ.

Экс-сотрудник страховой компании был задержан на 72 часа. Кроме этого, были допрошены представители банка и завода, которые заявили, что подписывали контракты напрямую с компанией, а не через посредников. Если вина бывшего страхового агента будет доказана, то ему грозит до 3 лет лишения свободы.