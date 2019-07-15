Бывшее руководство BEM и Юрия Лянкэ заслушают в парламенте

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Бывшее руководство «Banca de Economii» (BEM), а также бывший премьер-министр Юрий Лянкэ будут заслушаны в Следственной комиссии по выяснению обстоятельств девальвации банковской системы Республики Молдова и расследованию банковского мошенничества. Об этом заявил в понедельник, 15 июля, на брифинге председатель комиссии Александр Слусарь.

По его словам, до настоящего времени в комиссию поступил ряд секретных документов, которые были представлены Службой информации и безопасности и Национальным банком. В то же время уже был заслушан ряд государственных служащих и бывших министров, пишет moldpres.md.

– В рамках заседания комиссии, которое состоится во вторник, 16 июля, на слушания приглашены бывший спикер Игорь Корман, бывший исполняющий обязанности главы BEM Виорел Быркэ и бывший член административного совета BEM Виктор Бодю. Начиная со следующей недели, мы пригласим на слушания депутатов, бывшее руководство Нацбанка, бывшего премьера Юрия Лянкэ и других, кто принимал решения в тот период, – сказал Слусарь.

Он также отметил, что слушания продлятся весь июль, а в августе комиссия планирует представить отчет, основанный на хронологических данных, начиная с 2011 года.

До настоящего времени члены Следственной комиссии по выяснению обстоятельств девальвации банковской системы Республики Молдова и расследованию банковского мошенничества заслушали бывшего министра финансов Вячеслава Негруцэ, а также бывшего председателя парламентской Комиссии по экономике, бюджету и финансам Вячеслава Ионицэ.