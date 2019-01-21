Бывает и такое: жительница Страшен в доказательство верности пырнула себя ножом в живот

0

Жительница села Скорены Страшенского района попыталась заколоть себя ножом после того, как сожитель обвинил её в любовных связях с соседом. Ранее женщина не единожды пыталась доказать возлюбленному свою верность и угрожала покончить с собой.

При последнем инциденте присутствовала и мать женщины, которая пришла к паре в гости. Вернувшийся с работы подвыпивший возлюбленный женщины начал упрекать сожительницу в том, что в селе судачат о её романе с соседом.

Женщина всё отрицала, но, чтобы доказать, что обвинения несправедливы, взяла кухонный нож и воткнула его себе в живот. Пострадавшую доставили в больницу для оказания медицинской помощи, пишет dinstraseni.md.

Известно, что пара прожила вместе более 10 лет. Обстоятельства инцидента выясняются.