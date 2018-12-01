Бывает и такое: в Кишинёве двое украли будку для бездомных собак (ВИДЕО)

Бывает и такое: в Кишинёве двое украли будку для бездомных собак (ВИДЕО)

Двое мужчин попали на видео, в котором показано, как они загружают в машину будку, купленную жителями столицы для бездомных собак.

На видео, снятое случайным свидетелем на мобильный телефон, можно увидеть, как двое мужчин, заметив собачью конуру возле мусорных баков в одном из столичных районов, занесли будку в машину и скрылись с места преступления, пишет deschide.md.

По словам женщины, которая выложила видео в соцсети, будка была куплена местными жителями для бездомных собак.

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