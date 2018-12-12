Бывает и такое: полиция задержала лишённого прав пьяного водителя с неоплаченными штрафами (ВИДЕО)

Бывает и такое: полиция задержала лишённого прав пьяного водителя с неоплаченными штрафами (ВИДЕО)

11 декабря патрульные инспекторы заметили на улице Каля Басарабией автомобиль Mazda, который странным образом передвигался. В результате проверки оказалось, что водитель сел за руль в состоянии опьянения и без необходимых документов.

47-летний уроженец Яловен прошёл тест на алкотестере, который показал 1,19 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. В то же время было установлено, что на данный момент водитель лишён права управлять транспортными средствами.

Кроме того, сотрудники патрульной службы установили, что водитель не оплатил большое количество штрафов за нарушение ПДД. Таким образом, автомобиль был доставлен на штрафстоянку.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

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