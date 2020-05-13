Бытовые потребители газа погасили более 90% выставленных в счетах сумм за апрель

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Объем потребления природного газа превысил в апреле текущего года 63,7 миллиона кубометров, что на 7% ниже показателей того же периода 2019 года. По данным АО «Молдовагаз», суммарный уровень оплаты за потребленный природный газ составил 1 927,1 миллиона леев и покрывает 95% поставок.

Пресс-служба ведомства сообщает, что бытовые потребители погасили 91,6% выставленных в счетах сумм, что на 3,3 процентных пунктов ниже показателей того же периода прошлого года. В случае экономических агентов доля платежей составила 93,5%, со снижением на 2,5 процентных пунктов.

Предприятия теплоэнергетического сектора страны довели объем оплаты до 99,8%, что идентично показателям апреля 2019 года.

Напомним, что ранее компания “Молдовагаз” приняла решение не отключать потребителей от услуги за неуплату в период действия режима чрезвычайного положения, введённого из-за коронавируса.

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