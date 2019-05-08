Бытовая ссора между жителем Тирасполя и его будущей тёщей закончилась реанимацией

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50-летнюю жительницу Тирасполя с бессознательном состоянии госпитализировали в реанимационное отделение больницы с диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, острая субдуральная гематома».

Как сообщает пресс-служба МВД Приднестровья, сотрудники милиции выяснили, что 6 мая, после распития спиртных напитков по месту жительства, произошёл конфликт между пострадавшей и сожителем её дочери. В ходе ссоры 41-летний мужчина несколько раз толкнул женщину. Она упала на пол и ударилась головой. Затем все легли спать.

Утром потерпевшая не встала. Поначалу родственники не придали этому значения. Только к вечеру, когда поняли, что попытки разбудить женщину ни к чему не приводят, они вызвали скорую помощь.

По факту причинения тяжкого вреда здоровью проводится доследственная проверка.