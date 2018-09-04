Быть или не быть водным развлечениям в парках: примэрия спрашивает мнение граждан

Жителей столицы просят высказаться, поддерживают они или нет организацию развлечений в парках Кишинева, в особенности в парке Валя Морилор. В данной связи городские власти организовали опрос общественного мнения, который будет проходить до 15 сентября включительно.

Вопрос звучит следующим образом: “Поддерживаете ли вы организацию развлечений на воде в парках, а в особенности на озере в парке “Валя Морилор”?”. Высказаться на этот счет можно на официальной странице примэрии www.chisinau.md или на www.sondaj.chisinau.md. Свое мнение можно отправить также посредством электронной почты primaria@pmc.md до 15 сентября.

В зависимости от результатов опроса будет принято окончательное решение. Стоит отметить, что на данный момент 56,1% опрошенных высказались за водные развлечения в парках столицы, тогда как 43,9% – против.