Быстро не получится

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Готов ли Тирасполь и дальше развивать диалог с Кишинёвом после смены власти в Молдове? И. Бачу, Каменка

Отвечает Игорь Шорников, директор Института социально-политических исследований и регионального развития:

– Я считаю, что Тирасполь готов к развитию диалога. За те полгода, когда были парламентские выборы и последующий период нестабильности, кое-какие позиции Тирасполю удалось укрепить. В том плане, что на поверхность были вынесены те вопросы, на которые до сих пор закрывали глаза. По подписанным протоколам – это и автомобильные номера, апостилизация дипломов, почта, связь, банковская сфера – там есть много проблем, которые быстро не решить. Как хочет Кишинёв – в 2019 году порешать все социально-экономические вопросы, а в 2020-м выйти на политический диалог – вряд ли получится. С одной стороны, Кишинёв не готов двигаться так быстро. С другой стороны, Тирасполь тоже не собирается делать каких-то уступок и намерен добиваться исполнения обязательств, взятых на себя молдавской стороной.