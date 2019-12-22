Были названы чемпионы республики по боксу

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Государственный университет физической культуры и спорта принял новый национальный чемпионат по боксу. Кишинёв и Бельцы, а также село Гримэнкэуць, завоевали по два титула, а Тирасполь и Хынчешты – по одному.

В восьми весовых категориях отличились следующие боксеры: 52 кг – Николае Бунеску (Белцы), 57 кг – Дорин Букша (Хынчешты), 63 кг – Александру Параскив (Кишинёв), 69 кг – Думитру Галагоц (Белцы), 75 кг – Андрей Време (Кишинёв), 81 кг – Андрей Кирьяков (Тирасполь), 91 кг – Андрей Заплитный (Гримэнкэуць), +91 кг – Алексей Заватин (Гримэнкэуць).

В следующем году, передаёт ipn.md, состоятся квалификационные соревнования для участия в Олимпийских играх в Токио, Лондоне и Париже.