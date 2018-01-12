Была установлена причина пожара в столичном ресторане

С разъяснениями выступил Генинспекторат чрезвычайных ситуаций.

Так, было определено, что источником пламени стал декоративный камин, установленный внутри заведения. Для розжига камина использовалась специальная жидкость, и, очевидно, во время неаккуратного проведения очередной такой процедуры произошел взрыв, пишет tv8.md.

Рядом с камином находилась занавеска, которая тут же загорелась. В результате пламя распространилось стремительно и перекинулось на другие вещи поблизости.

Напомним, минувшим вечером в столичном ресторане, находящемся по адресу ул. Киев, 5/3, произошел пожар. В его ходе двое мужчин в возрасте 24 и 54 лет получили ожоги рук, пытаясь самостоятельно потушить пламя, а зал ресторана оказался сильно поврежден.