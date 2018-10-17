Был определён подрядчик, который будет работать над восстановлением дома №11/5 на Московском проспекте

Примэрия муниципия Кишинёв выбрала фирмы, которые будут заниматься работами по восстановлению дома №11/5 на Московском проспекте, который был частично разрушен в результате взрыва, прогремевшего 6 октября.

В качестве бенефициара проекта выступит Главное управление жилищно-коммунального хозяйства примэрии муниципия. Проектировщиком был выбран Муниципальный проектный институт «Chişinău-proiect» – юридический преемник автора, который проектировал жилищный блок в 1976 году. Строительные работы будут выполняться компанией «ExFactor Grup» SRL, которая была выбрана в качестве генерального подрядчика проекта. Стоит отметить, что данная компания до настоящего времени добровольно выполняла работы по ликвидации последствий взрыва.

Кроме этого, Главное управление жилищно-коммунального хозяйства планирует обеспечить выполнение работ по восстановлению функционирования лифтов и всех инженерных сетей в частично разрушенном здании.

Ранее мы сообщали, что в больнице скончалась хозяйка квартиры, в которой произошёл взрыв. Всего в результате ЧП погибли 5 человек.