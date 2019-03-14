Бык станет чище: в столице организуют акцию по уборке русла реки

Бык станет чище: в столице организуют акцию по уборке русла реки

Экологическую акцию по уборке русла реки Бык проведут в субботу, 16 марта. К участию призывают всех жителей столицы.

Муниципальные власти также организуют уборку мусора на различных водоёмах столицы, в том числе и на прилежащих территориях. В частности, уборка будет проводиться на озере в парке Долина Роз, начиная с 9.00. Всем присоединившимся гражданам будут выданы перчатки, пакеты и обеспечен транспорт для вывоза мусора.

В акции, приуроченной к отмечаемому 22 марта Всемирному дню водных ресурсов, примут участие специализированные муниципальные службы и структурные подразделения.

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