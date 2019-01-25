Бушует непогода: в Каменке помощь спасателей понадобилась застрявшему грузовику (ФОТО)

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На горячую линию от очевидцев поступило сообщение о большегрузе DAF, застрявшем в снегу между сёлами Рашково и Катериновка. Инцидент произошёл в Каменском районе 23 января.

44-летний водитель фуры не смог взобраться на подъём, и машину снесло в колею. На место происшествия прибыли патруль ДПС, экипаж спасателей и трактор местного дорожного управления, передаёт mvdpmr.org. Общими усилиями удалось помочь водителю выехать на дорогу.

Следует добавить, что днём ранее водитель грузовика был остановлен сотрудниками ГАИ и предупреждён о труднопроходимости данного подъёма. Ему были даны рекомендации не выезжать на опасный участок дороги до проведения на нём снегоуборочных работ.