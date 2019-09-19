Бурными аплодисментами и стоя: как встречали Зинаиду Гречаный в Единцах и в Бричанах (ВИДЕО, ФОТО)

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Овациями встретили председателя Партии социалистов РМ Зинаиду Гречаный жители города Единцы, куда лидер социалистов приехала во вторник вечером для того, чтобы представить кандидата ПСРМ на пост примара города Единцы Виталие Куцей и его команду, а также примаров населенных пунктов и районных советников для участия в местных выборах 20 октября.

Этим же вечером Зинаида Гречаный посетила родной город Бричаны, где также представила кандидата на пост примара Бричан Виталия Городинского и всю его команду кандидатов ПСРМ Бричанского района. И здесь лидеру социалистов устроили невероятно тёплый приём, поприветствовав ее бурными аплодисментами и стоя.

В Бричанах и в Единцах Зинаиду Гречаный очень хорошо знают. Кроме того, что она с детства жила, училась в школе и работала в Бричанском районе, Зинаида Гречаный посетила большинство населенных пунктов в качестве кандидата по Бричанскому одномандатному округу №1 во время предвыборной кампании по выборам в парламент в феврале этого года. И жители этих городов и сел уже предоставили кредит доверия Партии социалистов.

Зинаида Гречаный заверила собравшихся, что команда ПСРМ оправдает доверие и ожидания жителей районов.

⁃ Все вместе мы сможем достичь многого, – отметила она.