Бурдужа – советнику Шора: Вы благоустроили Оргеев на деньги граждан (ВИДЕО)

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Положительные преобразования в Оргееве, которыми хвастаются представители партии “Шор”, были осуществлены на деньги граждан. Об этом кандидат ПСРМ в депутаты по округу №30, муниципальный советник ПСРМ Петру Бурдужа напомнил своему оппоненту из партии “Шор”, советнику в Оргееве Станиславу Квасный в рамках телевизионных дебатов.



– Все это было сделано на деньги граждан, и гражданам придется заплатить за это, – сказал Бурдужа.

Со своей стороны социалист рассказал о том, что удалось совершить фракции ПСРМ в МСК за последние годы для Кишинева и его жителей.

– В 2018 году мы установили более 100 детских площадок, 75 спортивных площадок, благоустроили около 35 дворов, поставили около 600 скамеек по всей столице. Мы также инициировали множество социальных проектов: к примеру, помогли с арендой жилья молодым специалистам, многодетным семьям. В целом, более 200 социальных и экономических проектов были выполнены по инициативе фракции, частью которой я являюсь, – перечислил он.

Бурдужа также рассказал, что социалисты зарегистрировали более 200 законодательных инициатив на уровне парламента. Многие из них были отвергнуты парламентским большинством, а затем присвоены правящей партией. К другим отклоненным проектам социалисты намерены вернуться после выборов и принять их.

– ПСРМ – единственная партия, которая во время мандата встречалась с простыми гражданами в территориях, – добавил Бурдужа.