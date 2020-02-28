Бурдужа: Ремонт дорог – слишком важная тема, чтобы устраивать по этому поводу в парламенте шоу (ВИДЕО)

Бурдужа: Ремонт дорог – слишком важная тема, чтобы устраивать по этому поводу в парламенте шоу (ВИДЕО)

Депутаты парламента должны подавать обществу пример единения, а не разъединения, как это делают представители правых партий в законодательном органе страны. Так считает социалист Петру Бурдужа.   

Мы должны показывать обществу, что мы открыты к принятию определенных законов в интересах рядовых граждан, – сказал он. 

В данной связи Бурдужа назвал необоснованным зарегистрированный сегодня депутатами “АКУМ” вотум недоверия министру экономики и инфраструктуры. Последние недовольны тем, как были объявлены тендеры на ремонт дорог в стране. Социалист уверен: начала работ ждут все граждане страны, поскольку ремонт затронет всю республику, а депутаты не имеют права затягивать этот процесс.

– Речь об участках дорог во всех населенных пунктах страны. У нас нет права устраивать шоу в парламенте по этому вопросу. Это очень важно, – добавил он. 

Бурдужа также напомнил, что, придя к власти летом 2019 года, правительство Санду, напротив, приостановило ремонт дорог в Молдове. Он призвал оппозицию к конструктивной работе в стенах парламента, отметив также, что подобные выпады не заставят руководство страны отказаться от планов по улучшению условий жизни граждан.

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