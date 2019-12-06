Бурдужа: Бизнес ждет стабильности от бюджетно-налоговой политики (ВИДЕО)

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Парламент утвердил в первом чтении проект бюджетно-налоговой политики на будущий год. Как и было обещано ранее правительством Иона Кику, налоги в 2020 году повышены не будут, что, по мнению авторов, позволит бизнесу вздохнуть свободно и направить все свои силы на развитие своего дела.

– В проекте бюджетно-налоговой политики предусмотрено не повышение налогов, а расширение налогового поля, – сказал вице-председатель парламентской комиссии по экономике от фракции ПСРМ Петру Бурдужа.

По его словам, расширение налогового поля происходит за счет новых секторов. В других странах также платят налоги в этих секторах, задача же властей обеспечить стабильность и понятные механизмы контроля и взимания налогов. Бурдужа призвал депутатов не политизировать бюджетно-налоговую политику, поскольку бизнес-среда ждет от властей стабильности, предсказуемости и последовательности, и именно эти составляющие легли в основу разработанного правительством документа.

– Бюджетно-налоговая политика не должна меняться в течение как минимум пяти лет. Тогда экономическая среда приобретает уверенность в стабильности. Сейчас многие компании разрабатывают свои бизнес-планы на ближайшие годы, и им нужны определенные гарантии, что правила игры не будут изменены во время игры. И мы должны открыто сказать им, что исполнительная власть, налоговая инспекция дают им такие гарантии, – добавил он.