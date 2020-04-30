Булыжник Нэстасе в огород Санду: Я не выставляю собранные с граждан деньги как пожертвование от своей партии (ВИДЕО)

– Что касается моих бесед – я не публикую в публичном пространстве их содержание, не делаю из этого политический пиар. Если хотите комментариев на этот счет, спросите политических аналитиков – кто поступил правильно, а кто нет. У меня другой подход, – сказал он.

Нэстасе также отметил, что “я не собираю деньги с граждан и впоследствии не выставляю это как пожертвование от своей партии”, пишет unimedia.info.

Напомним, что на днях Андрей Нэстасе упрекнул Майю Санду в голословности, дав понять, что делать какие-либо заявления нужно только тогда, когда есть доказательства. А в манипулировании общественным мнением лидера ПДС обвинила депутат ППДП Инга Григориу.

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