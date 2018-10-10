Букет с сюрпризом: убегавший от полицейских вор выбросил украденный телефон на цветочном рынке (ВИДЕО)

К счастью, цветочную композицию с недешёвым сюрпризом никто не успел купить и подарить. Сотрудники полиции быстро нашли украденное имущество и вернули его хозяину.

По данным пресс-службы полиции, инцидент произошёл сегодня утром. Сотрудники Батальона патрулирования и оперативного реагирования арестовали 37-летнего мужчину за совершение грабежа.

Правоохранителями было установлено, что подозреваемый открытым образом украл телефон марки Samsung у 59-летнего мужчины, находившегося на остановке общественного транспорта. После этого, увидев полицейского, он решил избавиться от украденной вещи, выбросив её в первый попавшийся букет цветов, который был выставлен на продажу. Мужчина был тут же задержан, а телефон был благополучно найден и возвращён хозяину.

Во время допроса подозреваемый признал свою вину. Правоохранителями было установлено, что мужчина ранее был судим за преступления подобного характера. По факту грабежа возбуждено уголовное дело, которое согласно действующему законодательству предусматривает тюремное заключение на срок от 5 до 7 лет.