Буюканы, Центр, Рышкановка – жителей этих секторов ожидают во вторник отключения света

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Red Union Fenosa сообщает, что во вторник, 4 июня, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Буюканы:

ул. Алба-Юлия 79/1, 79/2, 81, 81/2, 81/3, 81/4, 81/5, 81/6, 81/7, 81/8, 85/2, 89/2, 89/3, 93/2, 97/2, 188/1, пер. 4 Балкань 7, 12, 15, пер. 5 Балкань 10/1, 16, шос. Балкань 11, Басарабилор 1-25, 2-26, Каля Ешилор 30, 30 D, 30 E, 30 G, 30 J, 30 V, 34, 36, 91, Кодрилор 8, 10, И. Буздуган 4-24, Мушатинилор 1-29 – с 09:10 до 17:00.

ул. Корнулуй 5, 17 – с 09:00 до 19:00.

ул. Корнулуй 11/1, Гиочеилор 999 – с 09:15 до 19:00.

ул. Сучевица 22/1 – с 10:00 до 16:00.

Сектор Центр:

шос. Хынчешть 58, Помилор 11, Докучаева 3, 3/1, 4, 4/2, 6, 6J, 11, 13, 13/1, 13/2 – с 13:00 до 18:00.

ул. Матеевич 103 – с 09:00 до 14:00.

ул. Каля Басарабией 4, 10, 10/2, Кэрбунарь 25-33, 32-38, Скорень 8A, Тэбэкэрия Веке 18-40, 19-25 – с 09:15 до 18:00.

Сектор Рышкановка:

ул. Аэродромная 4, 9/1, 9A, 23A, пер. 1 Аэродромная 2, 3, пер. 2 Аэродромная 6, пер. Аэродромная 4A, 8, 10, 12, А. Дога 24/1, 25, 25A, 27, 27A, 29, 31, Д. Рышкану 3, 4, 6 – с 09:25 до 17:25.

ул. Димо 1/1 – с 09:00 до 17:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются в других населённых пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.