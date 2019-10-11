Буюканы, Центр, Рышкановка: в этих секторах ожидаются отключения света

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Red Union Fenosa сообщает, что в пятницу, 11 октября, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Буюканы:

ул. Алба-Юлия 87, 87 бл. B, 89/4, 91/1, 95, 200, 200/2, 202, 202/1, 202/2, 202/3, 204, 204/1, 206 – с 09:10 до 17:00.

Сектор Центр:

ул. А. Пушкин 37, 44, 50, 50A, 52, 52A, 999, Тэнасе 999, Г. Кошбук 1, 3, 3A, 7, 16C, 20, 22, Х. Якоб 3-5, 6-10, Александри 139, 139/3, Влахуца 6, 8, 18, 26, 28, 3, 9, 11, 13 – с 08:45 до 16:45.

ул. Щусева 73, 75 – с 09:30 до 17:00.

ул. Докучаева 3 – с 10:45 до 12:15.

ул. Докучаева 3/1 – с 12:30 до 14:00.

ул. М Ломоносова 49/2 – с 09:00 до 10:30.

Дософтей 100 – с 09:30 до 19:30.

Сектор Рышкановка:

ул. Дойна 150, 154/3 – с 09:25 до 17:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются на других улицах и в других населённых пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.