Бухгалтер таможенного бюро может сесть в тюрьму за аферу с зарплатами

Прокуратура завершила и направила в суд уголовное дело, возбуждённое в отношении бывшего главного бухгалтера одного из таможенных бюро. Женщина обвиняется в злоупотреблении служебным положением с нанесением ущерба в особо крупном размере.

Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры, бухгалтер предстанет перед судом за нарушение закона, которое она совершила в 2017 году. Обвиняемая незаконно начисляла заработную плату сотрудникам таможенного бюро, которые находились в запланированном отпуске или в отпуске по болезни, а также уволенным или освобождённым от должности сотрудникам. Более того, чиновница самовольно повысила себе зарплату на более чем 125 тысяч леев. Таким образом, своими преступными действиями бухгалтер нанесла Таможенной службе ущерб в особо крупном размере, который составляет 720 000 леев.

Если чиновницу признают виновной, то ей грозит штраф в размере от 67 500 до 117 500 леев или лишение свободы от 2 до 6 лет, в обоих случаев с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок от 5 до 10 лет.

Стоит отметить, что деньги, полученные преступным путём, были добровольно возвращены обвиняемой в полном размере до начала судебного разбирательства. Таким образом, ущерб, нанесённый Таможенной службе, был в полной мере возмещён.