Будут заблокированы ещё два сайта, распространяющие фейковые новости о коронавирусе (ДОКУМЕНТ)

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Служба информации и безопасности Республики Молдова (СИБ) идентифицировала ещё два онлайн источника, которые распространяют фейковые новости о коронавирусе.

Речь идёт о сайтах covid19-md.tk и news-front.info. В связи с этим учреждение передало соответствующее Распоряжение директора СИБ в Национальное агентство по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий (НАРЭКИТ) для принятия необходимых мер.

Стоит отметить, что в соответствии с Распоряжением №3 от 23 марта 2020 г. комиссии по чрезвычайным ситуациям, на основе списков источников, опубликованных СИБ, НАРЭКИТ обязано блокировать сайты, которые распространяют ложную информацию об эволюции коронавируса.

Напомним, что в конце прошлой неделе СИБ опубликовал первый список, в котором было указано 52 сайта, распространяющих фейковые новости о коронавирусе. Впоследствии источники были заблокированы.

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