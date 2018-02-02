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Будущий водитель и автоинструктор подали друг на друга жалобы в НАЦ

Будущий водитель и автоинструктор подали друг на друга жалобы в НАЦ

Необычная ситуация возникла в Чимишлии.

Так, ученица автошколы заявила на своего автоинструктора в Национальный антикоррупционный центр, сообщив, что он потребовал от нее 300 евро за получение прав. Следом за ней о коррупции в НАЦ сообщил и сам автоинструктор, заявив, что это ученица пыталась его подкупить, пишет tv8.md.

По словам ученицы, мужчина потребовал от нее деньги, сказав, что может повлиять на членов экзаменационной комиссии с тем, чтобы они поставили ей положительные оценки и выдали водительские права категории «В». Деньги должны были быть переведены на имя его брата, которые находятся заграницей.

Несмотря на то, что инструктор вымогал деньги в ноябре прошлого года, в конце практического экзамена на вождение, который состоялся несколько дней назад, он что-то заподозрил и сам отправился в НАЦ, чтобы подать жалобу на ученицу. Тем не менее, офицеры НАЦ и прокуроры по борьбе с коррупцией наведались к автоинспектору в офис, где предъявили обвинения и получили от него признание вины.

На данный момент мужчина находится на свободе. Если он будет признан виновным, он может быть лишен свободы на срок до шести лет либо получить штраф в размере до 200 000 леев. Также он может быть привлечен к ответственности за ложное обвинение.

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