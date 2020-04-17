“Будет несколько этапов”: Додон подробно рассказал, как Молдова выйдет из ситуации с COVID-19 (ВИДЕО)

Молдова будет поэтапно выходить из ситуации, связанной с коронавирусом. Подробно об этом Игорь Додон рассказал в рамках нового выпуска “Президент отвечает”.
1 этап: если положительная тенденция продолжится до конца следующей недели, то в конце следующей недели власти страны могут принять решение о снятии ограничений с ряда видов экономической деятельности.
2 этап: завершение непосредственно режима ЧП, который решением парламента был установлен до 15 мая.
3 этап: снятие ограничений на посещение учебных заведений.
4 этап: когда власти увидят, что рисков нет, будут сняты ограничения на проведение массовых мероприятий.
– Сейчас мы разрабатываем план поэтапного выхода из этого кризиса, и, конечно, будем вас об этом информировать, – подчеркнул Игорь Додон.
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