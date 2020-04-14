Будет или нет продлен режим ЧП в Молдове? Ответ президента (ВИДЕО)

0

Республика Молдова изначально ввела чрезвычайное положение сроком на 60 дней. То, что происходит во многих странах, которые сейчас продлевают режим ЧП, демонстрирует, что принятое у нас решение было верным. Об этом в рамках передачи на частном телеканале заявил Игорь Додон.

– Будет или нет будет продлен режим? Это зависит от эволюции ситуации. Я могу опираться только на эволюцию, которая у нас сейчас. Я вчера отметил, что мы идём по самому оптимистичному из трех сценариев. В конце марта представители ВОЗ сказали: “Если у вас будет ситуация, как в Албании – у них средний прирост составил 11% – тогда у вас будет до 3 тысяч до конца апреля”. У нас сейчас средний прирост за последние 6 дней составил 9,3-9,4%, то есть, у нас более оптимистичный сценарий из всех трёх, которые прогнозировались изначально. Почему? Потому что мы ввели более жёсткие ограничения на первоначальном этапе. Хочу вам напомнить, что когда был выявлен первый случай, через два дня мы ввели ограничения в школах, детсадах и так далее, – сказал президент.

Если такая динамика продолжится, отметил президент, через 1-2 недели, в конце апреля, будет возобновлена некоторая экономическая деятельность. Тогда, скорее всего, 15 мая режим ЧП завершится.

– То есть, правительство может не обращаться к парламенту с просьбой продлить режим ЧП. Если продолжится динамика последних 7-8 дней, тогда режим чрезвычайного положения завершится 15 мая, – подытожил он.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.