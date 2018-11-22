Будем резать? Почему не стоит торопиться удалять аденоиды

Если лор-врач рекомендует удалить ребёнку аденоиды, не торопитесь, а проконсультируйтесь у других специалистов. Взвесьте всё ещё раз и только потом решайтесь на эту крайнюю меру.

Наш эксперт – врач-оториноларинголог, педиатр, медицинский блогер Иван Лесков.

Вирусы и микробы попадают к нам в организм прежде всего через нос или рот. И кто же этих пришельцев встречает на входе? Во рту – нёбные миндалины (но сейчас не о них речь), а позади носа, в глубине, глоточные миндалины (аденоиды). Если они здоровы, то атака пришельцев организму не страшна, и это вторжение вызовет лишь небольшой насморк, но инфекция дальше не пройдёт. Другое дело, если плохая экология, аллергия, наследственность и частые простуды привели к патологическому разрастанию аденоидов. В этом случае «стража» уже не справляется со своей задачей – и тогда «крепость» может пасть.

Место встречи изменить нельзя

Защитной барьерной функцией у нас в организме обладает вся лимфоидная ткань, к которой относятся также лимфоузлы и некоторые другие мелкие миндалины. Все они образуют лимфоидное кольцо – линию первой обороны, так сказать. Но аденоиды – наши основные защитники, ведь дышим-то мы преимущественно носом. Кроме того, у этих органов есть и другая важная функция. Начиная с двухлетнего возраста они принимают участие в формировании иммунной системы. Ведь чтобы иммунитет начал борьбу с тем или иным микробом, он должен, что называется, знать врага в лицо. А аденоиды являются как раз идеальным местом встречи с возбудителями заболеваний. Поэтому избавляться от таких важных «агентов» раньше времени крайне нежелательно. И до трёх лет удалять аденоиды по возможности не следует. Кстати, начиная с подросткового возраста, когда основное формирование иммунитета уже произошло, аденоиды начинают уменьшаться, а у большинства взрослых полностью атрофируются. Поэтому, возможно, лучше просто подождать.

Может, перерастёт?

Но есть и другая крайность, когда родители машут на проблему рукой – а, ничего, с возрастом пройдёт! И не проводят лечение. А то что малыш постоянно ходит с заложенным носом, храпит по ночам – ничего, бывает. Так, конечно, поступать не стоит, потому что разросшиеся аденоиды не просто мешают дышать носом, но могут привести к остановке дыхания во сне (синдрому апноэ), наносящей вред всему организму и головному мозгу ребёнка в первую очередь. Недышащий нос заставляет малыша находиться с постоянно открытым ртом (так называемое аденоидное лицо), а это ведёт к изменению лицевого скелета, формированию неправильного прикуса, логопедическим проблемам, гнусавости. Кроме того, увеличенные аденоиды, расположенные рядом с ушами, перекрывают слуховые пути, стало быть, увеличивают риск частых отитов и тугоухости. Некоторые исследователи связывают гипертрофию аденоидов с развитием мигрени, поллиноза и даже ночного недержания мочи. Кроме того, выжидательная тактика в отношении разросшихся аденоидов чревата развитием уже во взрослом возрасте вазомоторного ринита. Стоит ли перечислять другие осложнения, чтобы понять, что оставлять всё, как есть, не следует?

Болеть не перестанет?

Неудивительно, что напуганные грозными последствиями увеличенных аденоидов у детей родители легко и охотно отзываются на предложение лор-врачей удалить этот источник проблем. Особенно если аденоиды огромные, второй или третьей степени, и из-за них ребёнок, по словам врача, не вылезет из ОРВИ.

Почему не стоит слепо доверять таким специалистам? Да потому что частые ОРВИ и увеличенные аденоиды не связаны между собой. Неслучайно в смывах с аденоидов медики находят самые разные вирусы, даже если ребёнок на тот момент был совершенно здоров. А настоящей причиной частых болезней является дремлющий в организме очаг бактериальной инфекции. И в этом случае удаление аденоидов проблему не решит. Надо искать и лечить именно этот очаг.

Почему же лор-врачи так любят удалять аденоиды? Причин масса. Во‑первых, их так учили. Во‑вторых, хирургическая активность врача по-прежнему считается профессиональной доблестью и признаком мастерства. Недаром даже в Америке сегодня проводится 2 миллиона аденотомий в год. Ну и наконец, немаловажна материальная сторона вопроса. Даже по расценкам ОМС за эту операцию клиника получает 15–20 тысяч рублей. А на платной основе вмешательство проводят за 45–60 тысяч рублей.

Сначала уберите воспаление

Ещё один важный момент, почему не стоит спешить с операцией, состоит в том, что аденоиды у ребёнка могут быть увеличены не сами по себе, а в результате недавно перенесённого вирусного заболевания. Или череды частых простуд. Поэтому к лору следует обращаться не сразу после ОРВИ, а недели через 2–3 после выздоровления. Если следа инфекции в организме нет, а аденоиды всё равно большие и стойко препятствуют носовому дыханию, вызывая уже перечисленные осложнения, тогда да, удалять их придётся. Но только после того, как будет подавлено воспаление.

Лечить воспаление на аденоидах надо комплексно. Понадобится курс лекарственных промываний носоглотки и курс местных распылений препаратов. Однако из-за неудобного расположения аденоидов проделать всё это самим, без специалистов, затруднительно. Затем понадобится курс физиолечения (6–10 сеансов кварцевания). Дома можно ещё закапывать в нос ребёнку специальный антисептический препарат. Раньше использовали колларгол, а теперь капли с антибиотиком и дексаметазоном. Делать это надо правильно: ребёнок должен лежать на спине, голова запрокинута назад ноздрями в потолок. Приём антибиотиков внутрь при воспалённых аденоидах толку не даст – во‑первых, потому что воспаление чаще всего вирусной, а не бактериальной природы, а во‑вторых, потому что из-за плохого крово­снабжения этих органов лекарственные вещества до адресата просто не дойдут.

Только под наркозом!

Начиная с 1897 года, когда был изобретён аденотом (кольцевидный нож для удаления аденоидов), и вплоть до недавнего времени эта операция проводилась довольно варварским способом. Ребёнка привязывали к стулу и, попрыскав в рот местным анестетиком, хирург, орудуя ножом, практически на ощупь срезал увеличенные аденоиды. Времени это занимало пару минут, но впечатления у маленьких пациентов оставались на всю жизнь. Да ещё и успех операции был непредсказуем – ведь, если хотя бы часть лимфоидной ткани оставалась нетронутой, аденоиды вскоре вырастали вновь.

Сегодня аденоиды во всём мире принято удалять под наркозом и только эндоскопическим путём (под контролем зрения). Благодаря этому практически исключается риск рецидива. И пациенту не наносится психологическая травма. Изменилась и техника операции. Аденоиды не срезаются, а измельчаются специальным прибором – шейвером – и с помощью отсоса в виде слизи выводятся наружу. Времени это занимает от 20 до 40 минут.

Что укрепит иммунитет носоглотки

Сбалансированное питание и регулярная физическая активность.

Правильная одежда. Тут важно соблюсти баланс: чтобы, с одной стороны, ребёнок не замёрз, а с другой – не вспотел.

Закаливание. Закаливаться надо постепенно, начав с попеременного опускания рук до локтя в тазики с водой контрастной температуры (в одном – плюс 20 градусов, в другом – плюс 35). Постепенно температуру воды можно снижать.