“Будем работать только в рамках единой команды фракции ПСРМ”: декларация всех избранных депутатов-социалистов (ДОКУМЕНТ)

В ответ на политические спекуляции, появившиеся в последнее время в СМИ о том, что Партия социалистов якобы ведет переговоры о создании какой-либо коалиции в новом парламенте страны, сегодня, 5 марта, все 35 депутатов, избранных от ПСРМ как по общенациональному, так и по одномандатным округам, подписали декларацию, в которой взяли на себя обязательство работать в законодательном органе страны только в рамках единой и сплоченной команды Партии социалистов, а также не допустить давление с целью предательства команды и проголосовавших за нее избирателей.

Приводим текст декларации без сокращений.

ДЕКЛАРАЦИЯ ДЕПУТАТОВ, ИЗБРАННЫХ В ПАРЛАМЕНТ ОТ ПСРМ

Мы, 35 избранных депутатов Парламента Республики Молдова от Партии социалистов, получили депутатские мандаты благодаря 440 тысячам голосов наших избирателей, отданных 24 февраля 2019 года за Партию социалистов.

Граждане нашей страны вручили нам мандаты при поддержке команды Партии социалистов. Избиратели голосовали за нас ради того, чтобы мы осуществляли ту программу, которую партия обещала гражданам Молдовы.

Мы, депутаты Парламента Республики Молдова, избранные от Партии социалистов, обещаем нашим избирателям, что будем работать в новом парламенте только в рамках единой, сплочённой команды фракции Партии социалистов. Мы лучше сдадим свои депутатские мандаты, чем поддадимся любому давлению с целью предательства команды ПСРМ и наших избирателей.

Мы сознаём нашу ответственность за будущее нашей страны и заявляем о приверженности ценностям, программе и задачам Партии социалистов, а также интересам каждого нашего избирателя.

Мы обещаем, что будем последовательно, шаг за шагом, воплощать в жизнь предвыборную программу Партии социалистов на протяжении всего нашего депутатского мандата.