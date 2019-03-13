Бубуечь и Кишинев свяжет новый троллейбусный маршрут

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Жители коммуны Бубуечь смогут добраться до столицы на троллейбусе. Обслуживать новый маршрут будут три новых троллейбуса на автономном ходу, которые в настоящее время проходят обкатку.

Как сообщает пресс-служба примэрии Кишинева, маршрут будет открыт в течение 10 дней. В настоящее время рассматриваются 4 его варианта, один из которых предусматривает, что троллейбус свяжет центр столицы (улицу Измаил) с населенным пунктом. Окончательное решение будет принято специалистами после того, как они убедятся, что существует техническая возможность перезагрузки троллейбусных батарей.

Напомним, автономные троллейбусы уже ездят в пригородах: Сынжера (№31), Ставчены (№32), Трушены (№34), Дурлешты (№35) и Яловены (№36).