Брусчатка разочарований

0

Об обманутых надеждах кишинёвцев

Не повезло кишинёвцам с пешеходной улицей – нет здесь оживлённой торговли и толп гуляющих. Сегодня её чаще используют не для прогулок, а как транзитную зону из центра на Рышкановку. А всё из-за неудобного покрытия и низкого качества исполнения.

100 лет разрушений

Пешеходные улицы есть во многих городах Европы, они появились в 50-е годы XX столетия. Самая длинная пешеходная улица (Строгет) находится в Копенгагене. Её протяжённость более одного километра, и на ней располагаются модные бутики и множество достопримечательностей датской столицы. Пешеходные зоны есть и в городах стран СНГ – это и небезызвестный всем Арбат в Москве, Дерибассовская в Одессе, Андреевский спуск, Аллея героев Небесной сотни, Крещатик (в выходные и в праздничные дни) в Киеве, часть исторического центра Львова, включающая 26 улиц и площадей. В столице Румынии наиболее известные пешеходные улицы исторического центра Бухареста – Филлитти, Липскани, Тоница и Стравополеос. Все не перечислить.

И вот такая улица, предназначенная якобы только для пешеходов, в 2015 году появилась в Кишинёве. Конечно, сама идея организации пешеходной зоны в молдавской столице многих обрадовала, но вот только её реализация с самого начала не задалась. Многие специалисты, да и образованные люди, имеющие мало-мальское представление о градостроительстве, изначально не понимали, чем руководствовался экс-мэр Дорин Киртоакэ и его команда, когда сделали выбор в пользу улицы Диордицы (она тогда так называлась). Но и с этим смирились, хотя о возможных последствиях предупреждали.

Несмотря на то что экс-мэр-либерал в каждом своём выступлении, перечисляя реализованные проекты, не уставал повторять, что покрытие из гранитного камня продержится минимум 100 лет, брусчатка начала разрушаться, не продержавшись и пятилетку.

После сдачи улицы в эксплуатацию, спускаясь по ней от Кафедрального собора к проспекту Г. Виеру, нужно было просто идти не спеша, чтобы миновать этот участок благополучно. Позже уже требовалось внимательно смотреть себе под ноги, так как покрытие стало распадаться. Наступив по неосторожности на один из торчащих камней, можно было получить серьёзную травму. Кроме того, в некоторых местах вокруг канализационных люков образовались глубокие воронки, которые неравнодушные горожане закладывали ветками, предупреждая пешеходов об опасной зоне.

Камень, уложенный на пешеходной улице, предназначен для садовых дорожек. И это не совсем удачный выбор материала, хотя на момент укладки это было самое дорогое и лучшее покрытие, которое поставлялось в Кишинёв.

«Рука Москвы» ломать устала

Деградацию (пока ещё единственной) пешеходной зоны Кишинёва не могли не заметить горожане. Об этом стали писать журналисты, тема активно обсуждалась в соцсетях, и, понятное дело, экс-мэр Киртоакэ, обвиняемый в непрофессионализме и недальновидности, не мог не прокомментировать проблему.

Сам он признавать свои ошибки не спешит и глубоко убеждён: вся критика – настоящая кампания по его очернению. И делается это потому, что приближаются местные выборы и якобы просто необходимо найти крайнего, обвинив его во всех грехах.

– Что касается пешеходной улицы, то, во-первых, она единственная с гранитным покрытием в Кишинёве и вымощена аналогично улицам европейских городов Средневековья, – высказывает свои доводы Д. Киртоакэ. – Во-вторых, пешеходная улица требует ухода, а она уже два года как оставлена на произвол судьбы – так же, как и парк Валя Морилор, где тоже всё деградирует. В-третьих, гранитное покрытие должно держаться десятки и сотни лет, но если вытащить хотя бы один камень, остальные начнут выпадать, так как этот тип укладки называется домино и он есть у нас и в Европе. Сложные погодные условия тоже вносят свой вклад. Требуется постоянное обслуживание, а его нет, и в этом проблема. В-четвёртых, мои проекты специально оставлены без внимания, чтобы их критиковать и очернять впоследствии.

Тяп-ляп-укладчики

Архитектор Владимир Дубасов считает одной из причин разрушения гранитного покрытия на ул. Е. Доги в Кишинёве отсутствие надлежащего ухода. К тому же её разрушению способствует и очень большой уклон улицы, в результате чего под воздействием потоков воды во время дождя происходит вымывание раствора, на котором камни держатся.

– Нельзя не отметить ещё один момент: камень, уложенный на пешеходной улице, предназначен для садовых дорожек, и это не совсем удачный выбор материала, хотя на момент укладки это было самое дорогое и лучшее покрытие, которое поставлялось в Кишинёв, – сказал в комментарии «АиФ в Молдове» Владимир Дубасов. – Характеристики этого материала совсем не отвечают качеству «исторического» камня, которым выкладывались раньше улицы. Да, его можно использовать, но лучше укладывать на ровных поверхностях, а не под уклоном, и не должно быть большой пешеходной нагрузки. В Европе такой камень для покрытия улиц используется, но там нагрузки распределены на несколько зон: помимо основной, пешеходной, есть зоны, где можно проехать на велосипеде, где мамы могут гулять с колясками. Этот вопрос на кишинёвской пешеходной улице совсем не решён, так же, как не решена и сама планировка пешей зоны.

На предварительном эскизе улица была представлена со всевозможными террасами, а в действительности их нет. Как можно предположить, из-за нехватки денег на нормальное проектирование. Когда не получилось полностью реализовать идею, владельцам расположенных на улице кафешек и барчиков предложили выносить столики наружу, но происходит это не активно. По словам архитектора Дубасова, владельцев кафе эта задумка не очень заинтересовала, потому что для её реализации нужно дополнительно строить террасы, чтобы закрыть булыжник, установить горизонтальный ровный настил, дабы столики стояли не под углом и не качались. Но эти моменты не были продуманы, так как всё делалось впопыхах. Да и не профессионалы плитку укладывали.

– У нас крайне мало специалистов по укладке подобного камня, – утверждает В. Дубасов. – Порой решившимся на использование такого покрытия в частных владениях приходится ждать долго, пока освободятся работники, на год вперёд имеющие заказы. А к укладке камня на пешеходной улице были привлечены рабочие, которые понятия не имели, как это делается. Они учились этому на ходу, поэтому выложили способом «тяп-ляп». По-другому они просто не умели. Хотя сам камень неплохой, нужно было при укладке каждый подбирать, поворачивать таким образом, чтобы бугры не сильно выпирали.

Но мнение специалистов бывшие власти редко учитывали, особенно если оно не совпадало с их собственным. За углубления-дырки на брусчатке пользователи соцсетей прозвали Дорина Киртоакэ «дырином». За свой непрофессионализм мэр-либерал поплатился должностью. Его детище было беспризорным при всех прошлых временных управленцах, а месяц назад новый врио градоначальника распорядился улицу подлатать. Кишинёвцы говорят, что сейчас пешеходная улица напоминает одеяло в технике пэчворк. Ждём осени и местных выборов. С ними всегда связывают надежды на перемены.

МНЕНИЕ

Раздолье для лошадей

Евгений Дога, композитор, в его честь названа улица:

– Это дорога не для пешеходов, а для лошадей. Если прогуляться по пешеходной улице на каблуках, можно остаться и без них, и без ног. В мэрии постоянно меняется руководство, и там не с кем разговаривать. Чтобы сделать что-то красивое, нужны деньги. Хорошо, что кишинёвские власти её сделали и сделали, пока я ещё жив, но её необходимо довести до ума. Там нужен контроль (цитата из передачи на телеканале TV8).

Прочитано в соцсети

Памятник коррупции

Какими только эпитетами не наделяют пешеходную зону жители и гости Кишинёва:

Ирина З.: Задумка хорошая, исполнение – молдавское. Запасайтесь тапочками.

Станислав В.: Скучная улочка получилась, и замостили её совершенно бестолково.

Мария П.: Улица пришла в негодность за пару лет. Памятник коррупции.

Михаил К.: Дорожка-кривоножка. А ведь такие проекты следовало бы делать на века.

В ТЕМУ

Зона дискомфорта

Два месяца назад, когда должность мэра временно занимал Р. Кодряну, было объявлено о проведении работ по обустройству второй пешеходной улицы в столице – вокруг Музея этнографии и истории природы, в периметре улиц Когэлничану – Матеевича – Сфатул Цэрий – Чеботари. Бюджет проекта – чуть более 3 млн леев. Однако многие архитекторы считают, что это тоже не вариант пешеходной улицы, так как там нет соответствующей инфраструктуры. Идеальным было бы её обустроить на улице 31 Августа на отрезке между улицами М. Чеботари и А. Пушкина, как предложило Агентство по инспектированию и реставрации памятников.

Любовь Чегаровская