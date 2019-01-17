Бросившийся с высоты мужчина скончался в больнице: причиной его поступка стал конфликт с возлюбленной

Мужчина поругался с возлюбленной и решил свести счёты с жизнью, спрыгнув с шестого этажа. Врачам не удалось спасти ему жизнь, от полученных травм он скончался.

Ранее мы сообщали, что 37-летний мужчина упал с высоты, в результате чего впал в кому. Инцидент произошёл вчера вечером на бульваре Дачия в столичном секторе Ботаника. По словам пресс-секретаря столичной полиции Натальи Стати, в тот момент, когда мужчина решил броситься с окна, он находился в кухне вместе с возлюбленной, пишет deschide.md.

– В ходе совместного распития алкогольных напитков, между парой вспыхнула ссора, в результате которой мужчина открыл окно в кухне и спрыгнул с 6 этажа, – сообщила Стати.

В результате падения мужчина получил множественные травмы, но остался в живых и был госпитализирован в срочном порядке. Однако сегодня утром он скончался на больничной койке. Пресс-секретарь Института скорой медпомощи Кристина Горе сообщила, что мужчина получил травмы несовместимые с жизнью.

Органы правопорядка расследуют дело, чтобы выявить все обстоятельства, при которых произошла трагедия.