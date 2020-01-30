Бросившая своего ребёнка на лестничной площадке женщина призналась полиции в содеянном

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Женщина, которая оставила своего месячного ребёнка в одной из колясок на входе в общежитие в столичном секторе Буюканы, признала свою вину и дала полицейским показания.

По данным пресс-службы полиции, в результате предпринятый мер мать оставленного на лестничной площадке ребёнка была идентифицирована. Ей оказалась 25-летняя жительница Дондюшанского района. Мать ребёнка сказала полицейским, что не может объяснить свой поступок, так как находилась в тот момент в состоянии аффекта. Женщина находится под следствием, но на свободе, так как на её попечении есть ещё двое детей.

Правоохранителями было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьёй 114 УК РМ «Оставление в опасности». Подозреваемой грозит штраф в размере до 27 500 леев, неоплачиваемый труд в пользу общества на срок от 180 до 240 часов или до 2 лет лишения свободы.

Органы правопорядка продолжают устанавливать все обстоятельства.

Напомним, что 23 января младенца оставили на входе в общежитие семейного типа на Буюканах. Его подбросили в одну из колясок, которые жильцы дома оставляют внизу. Вместе с ним была оставлена записка с датой рождения.