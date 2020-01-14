Двое подозреваемых в жестоком убийстве задержаны в Григориополе

0

В причастности к совершению особо тяжкого преступления подозреваются двое молодых людей. Жертвой стал 42-летний житель села Красногорка Григориопольского района.

Тело мужчины с признаками насильственной смерти, пишет mvdpmr.org, обнаружили на территории конюшни, расположенной на окраине села Парканы. От действий злоумышленников пострадала и сожительница убитого. Женщина госпитализирована с сотрясением головного мозга и переломами рёбер.

По факту убийства возбуждено уголовное дело: сотрудниками уголовного розыска задержаны двое подозреваемых 17 и 19 лет. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.