Брошенные автомобили пугают опасностью столичных прохожих: что советует делать полиция (ВИДЕО)

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На улицах столицы всё чаще можно увидеть брошенные автомобили. Среди них встречаются машины на газе, а они, как бомбы замедленного действия, угрожают прохожим взрывом.

Так, например, на улице Мирча чел Бэтрын в секторе Чеканы прямо на газоне стоит авто с газовым оборудованием. На ней – опознавательные знаки одной из столичных служб такси. Жители соседних домов опасаются взрыва, подчеркивая, что автомобиль находится там больше года.

– Конечно боимся, потому что вон сколько взрывов было, и в домах. А вообще мы против того, чтобы возле домов парковали машины, особенно газовые. Могут возникнуть и пожары, и взрывы в любое время, – считает местная жительница.

В администрации таксопарка заявили, что этот автомобиль давно за ними не числится. А раньше машина действительно работала в службе такси.

– Она уже год там стоит. Эта машина хозяйская, она уже у нас не числится. Она работала у нас, но потом водитель купил эту машину, – сообщил администратор службы такси.

В полиции Кишинёва говорят, что не получали жалоб на покинутую легковушку. Теперь они ищут владельца и обяжут его убрать автомобиль. И это не единичный случай – брошенных машин в городе много и местные жители считают, что они портят облик столицы.

– Я думаю, что надо их выбрасывать на свалку. Например, я живу заграницей и я не видела таких заброшенных автомобилей там, – рассказала женщина.

По словам представителя столичной полиции, бороться с ржавеющими “соседями” можно и нужно. Для этого горожанам, которые находят заброшенные автомобили, необходимо сообщать своим участковым, после чего машину эвакуируют, пишет canal3.md.

– В случае, если владельца припаркованной машины или его родственников не удается найти, то полиция совместно с местными властями ищут возможность эвакуации автомобиля, чтобы не беспокоить жителей ближайших домов, – сказала пресс-секретарь полиции Кишинёва Наталья Стати.