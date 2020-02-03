Брошенного на входе в столичное общежитие ребёнка перевезли в Дондюшаны

Брошенного на входе в столичное общежитие ребёнка перевезли в Дондюшаны

Младенца, которого оставили в коляске у входа в общежитие в столичном секторе Буюканы, передали в государственную администрацию Дондюшанского района, откуда родом его мать.

Заместитель главы Управления по защите прав детей Лучия Качук сообщила прессе, что ответственность за брошенного малыша лежит на администрации указанного района, а также на органах местного публичного управления и органов по защите прав несовершеннолетних. Предположительно, удалось установить родственников ребёнка, которые могут о нём позаботиться, пишет publika.md. Окончательно судьба младенца будет решена только после того, как завершится расследование, начатое полицией.

Напомним, что младенца оставили на входе в общежитие семейного типа на Буюканах. Его подбросили в одну из колясок. Вместе с ним была оставлена записка с датой рождения мальчика. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md