Брошенного на входе в столичное общежитие ребёнка перевезли в Дондюшаны

0

Младенца, которого оставили в коляске у входа в общежитие в столичном секторе Буюканы, передали в государственную администрацию Дондюшанского района, откуда родом его мать.

Заместитель главы Управления по защите прав детей Лучия Качук сообщила прессе, что ответственность за брошенного малыша лежит на администрации указанного района, а также на органах местного публичного управления и органов по защите прав несовершеннолетних. Предположительно, удалось установить родственников ребёнка, которые могут о нём позаботиться, пишет publika.md. Окончательно судьба младенца будет решена только после того, как завершится расследование, начатое полицией.

Напомним, что младенца оставили на входе в общежитие семейного типа на Буюканах. Его подбросили в одну из колясок. Вместе с ним была оставлена записка с датой рождения мальчика. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.