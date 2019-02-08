Бросая вызов всем подряд. Пушкина погубили скандальный нрав и злопамятность

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«Я ещё достаточно силён, чтобы нанести свой удар!» – прозвучало над Чёрной речкой 8 февраля 1837 г. Произнёс эти слова Александр Пушкин.

…Смертельно раненный поэт опирается на руку, поднимается, стреляет. Его противник, поручик кавалергардского полка Георг Карл де Геккерн д’Антес (Дантес), падает и лежит без движения. «Браво! – произносит Пушкин, радостно швыряет пистолет и добавляет: – Он убит? Я думал, что мне доставит удовольствие его убить, но этого нет».

Близкий приятель поэта Владимир Соллогуб писал: «В последний год своей жизни Пушкин решительно искал смерти». В 1836-1837 гг. зафиксировано 5 дуэлей с участием Александра Сергеевича. Однако бывали годы, когда их количество доходило до 9. Да, большую часть сумели предотвратить, но каждый из поединков мог окончиться с тем же результатом, что и последний.

Издержки характера

Удивительно не то, что Пушкин был убит на дуэли, а то, что это произошло сравнительно поздно. Потому что к требованиям эпохи, столь щепетильной в вопросах чести, добавились и некоторые свойства характера поэта. Князь Пётр Вязем­ский отмечал: «Пушкин в жизни ежедневной… бывал злопамятен не только в отношении к недоброжелателям, но и к посторонним, и даже к приятелям своим. Рано или поздно взыскивал он долг, и взыскивал с лихвою. Царапины, нанесённые ему с умыслом или без умысла, не скоро заживали у него».

Едва ли не каждый месяц Пушкин был на волосок от серьёзного конфликта, зачинщиком чаще всего был он сам. Бросая вызов всем подряд – властям, женщинам, окружающим, друзьям.

Началось это ещё в лицейские годы. Кто олицетворяет власть для подростка? Верно, учитель. В случае Пушкина – инспектор лицея по учебной и нравственной части Мартын Пилецкий. Ненавистный прежде всего тем, что поставлен «предупреждать соблазны и обрабатывать волю». До поры это получалось, но на Пушкине система дала сбой. На одном из уроков Пилецкий попытался отнять у Дельвига некое «бранное сочинение». Реакция 13-летнего Пушкина поистине боксёрская: «Как вы смеете брать наши бумаги! Стало быть, и письма наши из ящика будете брать!» Кстати, Пушкин в тот раз проявил отменную волю к победе – спустя год Пилецкого уволили.

Наказан за острый язык

«Что из этой головы лезет! Жаль, если он её не сносит!» – сокрушался Александр Тургенев. И был прав – за серию язвительных эпиграмм поэта в адрес властей последовала ссылка на юг, в Малороссию и Бессарабию. В документах значилось: «Отправлен был к вашему превосходительству молодой Пушкин. Желательно бы знать о сем юноше – повинуется ли он теперь своему доброму сердцу или порывам вредного воображения».

Из своего въезда в Екатеринослав Пушкин устраивает целый спектакль, назло властям вырядившись разбойником – красная рубаха и поярковая (из шерсти ягнёнка) шапка. Отличается на поприще разжигания межнациональной розни: «Пушкин имел страсть бесить молдаван, а иногда поступал с ними и гораздо хуже». Это правда. Вот запись в дневнике: «Поколотил сегодня этого гадкого молдаванишку Бузню. Сунул ему дулю в нос, и пошла потеха…» Принят в доме генерала Ивана Инзова, своего начальника и надзирателя. И, воспользовавшись случаем, тайно учит генеральского попугая матерным словам. Когда на Пасху 1821 г. Инзова посетил преосвященный епископ Кишинёвский Дмитрий Сулима, попугай встретил его всем пушкинским арсеналом – «повторяя его и злорадно хохоча».

Конечно, без угрызений совести не обходилось: «Генерал Иван Никитич пожурит меня да и забудет… А я каждый день что-нибудь напрокажу. Скотина я, а не человек!» Но совесть успокаивалась, и всё начиналось по новой. Друзья уговаривали его быть потише. Вот Дельвиг: «Великий Пушкин, маленькое дитя! Иди, как шёл, делай, что хочешь, но не сердись на меры людей, тобою напуганных. Чего тебе недостаёт? Не дразни их год или два, Бога ради!»

Повзрослев, Пушкин отточил способность вызывающе издеваться. Бил по властям больнее и прицельнее. Так писатель Иван Дмитриев заметил, что название «Московский английский клуб» самое нелепое. «Ничуть! – смеясь, ответил Пушкин. – Есть ещё более странные и нелепые. Например, «Императорское человеколюбивое общество».

А где талант?

«Пушкин умел обстанавливать свои выходки – нет сомнения, что он смолоду производил впечатление не одним своим поэтическим талантом», – писал князь Вяземский. Уточним – долгое время талант Пушкина вообще не был виден. И именно по причине его задиристости. Даже внимательнейший и добрейший директор лицея Егор Энгельгардт писал: «Я столько раз вздыхал: ах, если б бездельник и проказник этот захотел учиться, он был бы человеком выдающимся в нашей литературе!» Между тем это 1818 г. Уже написана ода «Вольность», которую сейчас изучают в школе. Уже идёт работа над «Русланом и Людмилой». А общество жадно ловит совсем другие новости: как ещё отжёг этот Пушкин?

Ожидания он оправдывал с лихвой. «После горячки обрили ему голову, и он носил парик. Как-то в Большом театре он вошёл к нам в ложу. Мы усадили его в полной уверенности, что здесь наш проказник будет сидеть смирно… Ничуть не бывало! В самой патетической сцене Пушкин снял с себя парик и начал им обмахиваться, как веером…» «Явился и Пушкин и с первых же минут своего появления привёл всё общество в большое замешательство: он был в кисейных панталонах, прозрачных, без всякого исподнего белья». «Пушкин начал представлять обезьяну и собачью комедию и тешил нас до двух часов утра…»

Случались и выпады в адрес знакомых и друзей. Вот о гусаре и поэте Денисе Давыдове: «Военные уверены, что он отличный писатель, а писатели думают, что он отличный генерал». Вот шпилька графу Василию Завадовскому, который заметил, что у Пушкина туго набит бумажник: «Я богаче вас, граф. Вы проживаетесь и ждёте денег из деревень. А у меня постоянный доход с 36 букв русской азбуки». О том, какие остроты допускал Пушкин в адрес Церкви, знает каждый – одна «похабная и кощунственная поэма» «Гаврилиада» тянет на полновесное многолетнее покаяние. Неудивительно, что колкости начали искать и находить там, где их и быть не могло. Так, митрополит Московский Филарет жаловался на строфу из «Евгения Онегина»: «И стаи галок на крестах». Дескать, это оскорбляет святыню и чувства верующих.

Женский вопрос

«Пушкин был пьян и вёл разговор с одной дамою. Надо заметить, что лицо её было в оспинах. Чем-то недовольная, она намекнула на состояние поэта: «У вас в глазах двоит?» «Нет, сударыня, рябит!» – ответил Пушкин». Солидная часть его ссор и даже дуэ­лей начиналась именно из-за острых слов и вольных намёков в адрес женщин.

В южной ссылке он ухаживал за женой губернатора Воронцова. В обществе были уверены, что успешно. Виной тому сам Пушкин. Елизавета Воронцова как-то спросила: «Что нынче дают в театре?» «Тут подскочил Пушкин и, перебив всех, ответил с улыбкой: «Верную супругу», сударыня!»

Дуэль тогда не состоялась: оскорблённый муж предпочёл административное воздействие и загнал Пушкина совсем уж в глушь – в поместье Михайловское.

А вот в другой раз Пушкин всё-таки сподобился получить вызов. Причём из-за женщины, которая была на 30 лет старше дуэлянтов. Старая графиня Бобринская души не чаяла в поэте и всячески его защищала. Он же говорил о её стараниях, посмеиваясь: «Встретил я на лестнице старую графиню Анну Владимировну Бобринскую. Она за меня всегда лжёт и выводит меня из хлопот». Офицер Владимир Соломирский услышал только «графиня лжёт», и – извольте пожаловать к барьеру. Тогда дуэль отменили только по той причине, что Соломирский посчитал: убийство поэта Пушкина его обесчестит.

Сам же поэт верил, что его хранит особый талисман. Прядь волос декабриста и известного дуэлянта Михаила Лунина, которую он стащил у его тётки Екатерины. Но, видимо, даже самые надёжные талисманы выдыхаются. И находится человек, которому кажется, что Пушкин не поэт, а зарвавшийся камер-юнкер. И что его убийство не может обесчестить. Возможно. Но младшая дочь Дантеса до конца жизни ненавидела отца и называла его убийцей «гения слова».